Europa Verde: "Aeroporto, il sindaco faccia chiarezza sull'allungamento della pista"

"Dopo l'annuncio a parole in un incontro pubblico sulle infrastrutture, l'assessore regionale ai trasporti Corsini ha tenuto a ribadire per scritto, sulla sua pagina Facebook, che Regione e Comune di Parma, insieme alla società aeroportuale, 'sono perfettamente allineati e concordi sull'allungamento della pista a 2.600 metri'. Una presa di posizione che smentisce quanto dichiarato dalsSindaco Michele Guerra nel Consiglio comunale di lunedì scorso, in risposta ad una nostra comunicazione urgente. In quella sede, il sindaco ha riaffermato che l'amministrazione comunale, in coerenza con l'impegno preso in campagna elettorale, non intende procedere con il progetto di allungamento della pista. O almeno così ci era parso di capire". Così in una nota Enrico Ottolini, consigliere Comunale di Europa Verde.

"Che l'assessore regionale Corsini fosse a favore dell'allungamento della pista era noto - si legge -. La novità, preoccupante da un punto di vista anche della credibilità del Sindaco e dell'amministrazione comunale, sta nel fatto che Corsini scriva che c'è già un accordo su questo tra Regione, Comune e Sogeap. A questo punto, non bastano più le smentite a voce, ma serve un chiarimento ufficiale. Come Europa Verde presenteremo "in stereo" due interrogazioni, una in Comune e l'altra in Regione, in modo da verificare se Regione e Comune di Parma sono davvero "perfettamente allineati e concordi". Di certo uno dei due attori in gioco non la sta raccontando giusta ai cittadini di Parma. Per uscire dal dubbio è giusto che siano ora gli atti scritti a parlare".