Europa Verde, la squadra in campo nei dibattiti con le altre forze politiche

Avvicinandosi la fase finale della campagna elettorale, Europa Verde vuole dare ancora più spazio alla coralità di voci, così come ha fatto per la costruzione del programma e per le principali decisioni degli ultimi mesi. Una squadra, un gruppo di persone, non un uomo solo al comando. Da oggi ai confronti pubblici con le altre forze politiche, il candidato a sindaco Enrico Ottolini sarà affiancato o sostituito dai candidati consiglieri, a cominciare dai tre capolista: Ximena Malaga Palacio, Nicola Dall’Olio e Chiara Bertogalli.

È una scelta con un significato preciso: dare spazio alla partecipazione politica di chi si mette in gioco per perseguire ideali, di ecologia, giustizia sociale equità di genere, rendere evidenti le diverse competenze presenti tra i candidati in lista, e anche valorizzare le diverse sensibilità politiche, tra Verdi, Possibile e candidati indipendenti, che compongono in modo unitario la proposta di Europa Verde.

La legge per le elezioni comunali dà ampio rilievo alla figura del sindaco, che, naturalmente, non può amministrare da solo. Le decisioni hanno più forza se sono collegiali. In questa accezione il candidato sindaco Enrico Ottolini condividerà gli impegni della campagna elettorale con altri candidati, per dare anche una dimostrazione pratica di coesione e ripartizione degli impegni.