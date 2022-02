Europa Verde: "L'Amministrazione apra un tavolo permanente sull’emergenza giovani"

Europa Verde esprime tutta la sua preoccupazione per l’escalation di violenza che vede in città protagonisti in negativo diversi gruppi di giovani. Per questo, nelle parole di Fausto Pagnotta, responsabile del Comitato Scientifico regionale di Europa Verde Emilia Romagna, invita l’Amministrazione comunale “ad aprire con urgenza prima possibile un tavolo di lavoro permanente dedicato al disagio giovanile che veda compartecipi Comune, Prefettura, Ausl, Servizi Sociali, Università, Ufficio Scolastico e Terzo Settore”.

Pagnotta, che considera “apprezzabile la proposta del consigliere PD Sandro Maria Campanini di dedicare in modo specifico un Consiglio Comunale al tema dell’emergenza giovanile”, ritiene che “senza un’assunzione di responsabilità dell’intero sistema città, attraverso la stretta collaborazione delle Istituzioni più rappresentative che operano nello spazio pubblico, non si possa pensare realisticamente di affrontare in modo efficace e duraturo il problema del disagio e della violenza giovanili”. Si tratta infatti “di fenomeni sociali complessi e radicati – prosegue Pagnotta – che hanno bisogno di un’assunzione di responsabilità civica e collettiva di tutti”. Per questo “non possono essere risolti esclusivamente sul piano, pur indispensabile e necessario, dell’ordine pubblico e della mera repressione, come peraltro ha di recente ribadito il Questore di Parma”.

Oggi questa violenza è visibile perché si manifesta “nel cuore del centro della città ma – si chiede Pagnotta – se si spostasse nelle periferie avrebbe la stessa attenzione mediatica ...?” Europa Verde chiede dunque all’Amministrazione comunale che si faccia carico “di mettere in campo un piano di monitoraggio e di programmazione di politiche giovanili, deficitarie negli ultimi anni”. Un piano di lavoro che – conclude Pagnotta – “possa da un lato mappare e intercettare da subito le diverse forme di disagio giovanile, e dall’altro programmare interventi mirati aprendo spazi educativi e creativi, a misura di quartiere, con iniziative dedicate all’ascolto del mondo giovanile, del suo disagio, ma anche e soprattutto alla valorizzazione delle energie positive che esso può ancora esprimere a Parma”.