Europa Verde, le proposte per il quartiere Crocetta Valera

Investire sulla qualità della vita in periferia è fondamentale per Europa Verde. "Se non si interviene – come non ha fatto in questi dieci anni l’Amministrazione comunale uscente – il rischio di cadere nel degrado è elevato - fa sapere il gruppo ambientalista in una nota". In zona Crocetta, per far fronte al traffico, Europa Verde ha avanzato cinque proposte.

LE PROPOSTE

1) acquisire per davvero il Modulo Eco al patrimonio pubblico e valorizzarlo per le associazioni e il quartiere in un’ottica di sussidiarietà. I parmigiani hanno dimostrato attaccamento donando cifre cospicue dopo l’incendio vandalico della vigilia di Natale. L’inazione del Comune finora è colpevole. Il Modulo Eco va inoltre preso ad esempio per realizzare altre casette a consumi zero nei quartieri.

2) Sconcertante l’assoluta mancanza di piste e corsie ciclabili nel quadrante via Emilia Ovest, via Pini e via Valera. Chi usa la bici rischia la vita in strade sbeccate o è costretto a gimkane assurde tra cordoli e dossi. In strada Valera i rari pezzi di marciapiedi ciclabili sono cosparsi di vetri rotti e brecciolino ad alto rischio foratura. È urgente affidare all’Ufficio Tecnico del Comune l’incarico per un piano complessivo che favorisca la ciclabilità sicura dalla Crocetta al centro città e progettare una ciclovia che porti in sicurezza ai campi Stuard e, oltre, fino al parco del Taro.

3) Investire sul verde di quartiere. Il degrado del parchetto Carli in via Cremonese è la cartina tornasole: steccionate divelte, panchine rotte, giochi asportati. Al parco Testoni mancano altalene e, soprattutto, l’edificio spogliatoi è abbandonato da anni. Al parco in via Di Nanni vanno rifatti i vialetti. Da manutenere e valorizzare i campi sportivi per l’uso libero.

4) La distesa di asfalto assolata che serve da parcheggio al tempio cremazione a Valera è da sistemare con una copertura di pannelli fotovoltaici che permettano la produzione di energia pulita e diano ombra alle auto dei visitatori.

5) Incertezza sui lavori e degrado nella scuola Anna Frank. Il pannello dei lavori pubblici giace divelto. I costi sono aumentati nel tempo e non è dato sapere l’importo complessivo di spesa per lavori avviati nel 2016. Di sicuro il rientro non sarà prima dell’anno scolastico ‘23-’24 e nel frattempo non è stata trovata nessuna alternativa al complesso Pascoli di via Saffi, con il disagio che comporta per bambini e famiglie. Quello che serve, perlomeno, è un’operazione trasparenza.