Europa Verde sulle liste bocciate: "Sia garantita la partecipazione democratica"

"La notizia dell’esclusione di alcune liste dalla campagna elettorale - si legge in una nota di Europa Verde - non è un bel segnale e rischia di minare la fiducia di molti elettori verso le istituzioni. Europa Verde ritiene che sarebbe una grave perdita per il confronto democratico la mancata partecipazione di due candidature a sindaco, espressione di settori della società e della vita cittadina. Il fatto che, tra l’altro, l’esclusione riguardi due donne pone ulteriori elementi di riflessione.

Auspichiamo che la questione si risolva e i motivi ostativi sollevati possano trovare soluzione per garantire il pluralismo delle scelte, nel rispetto delle procedure di legge e del ruolo della Pubblica Amministrazione nel garantire trasparenza, equità di trattamento e regole chiare. Soprattutto la chiarezza sull’effettiva praticabilità della partecipazione alla vita politica e su quali fatti hanno determinato la ricusazione delle liste, è un atto dovuto non solo verso i ricorrenti ma per tutti i cittadini".