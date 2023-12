Europa Verde: "Otto mozioni per un bilancio meno insostenibile"

"La discussione del bilancio di previsione 2024-2025 è un’occasione che il gruppo consiliare Europa Verde - Verdi - Possibile non perderà - si legge in una nota - per indirizzare l’Amministrazione comunale verso una maggiore coerenza tra gli obiettivi di sostenibilità economica e quelli di sostenibilità sociale ed ambientale.

Sono otto le mozioni presentate singolarmente o insieme ad altre forze politiche del Consiglio comunale, con un atteggiamento propositivo e collaborativo su obiettivi che possono trovare una condivisione pur nella diversità della visione generale.

Europa Verde presenterà di nuovo una mozione già approvata nel 2022 dal Consiglio comunale, ma completamente disattesa dalla Giunta, come l’Assessore Borghi ha ammesso un paio di mesi fa. Si tratta del bilancio climatico, cioè del calcolo delle emissioni di gas serra dovute alle azioni finanziate dal bilancio economico previsto dal Comune: un modo per verificare la coerenza con l’obiettivo di neutralità carbonica entro il 2030 ed eventualmente apportare le correzioni del caso.

Altre mozioni riguardano la possibilità di utilizzare il trasporto ferroviario per Vicofertile con gli stessi biglietti e abbonamenti dell’autobus, la necessità di treni cadenzati sulla linea Parma – Suzzara – Mantova – Verona, il pieno utilizzo dell’interconnessione per i treni ad alta velocità, la predisposizione di servizi per i turisti nello spazio ipogeo ex-Cobianchi, il ripristino della sede della Polizia locale in centro storico e l’impiego di somme adeguate per garantire una gestione del canile/gattile secondo le norme vigenti sul benessere animale.

Una mozione a cui il gruppo consiliare di Europa Verde tiene in modo particolare riguarda il nuovo centro sportivo presso l’ex Cral Bormioli. Il progetto di rigenerazione come idea è largamente condivisibile, ma è necessario correggere errori molto evidenti che riguardano la sostenibilità e l’accessibilità. Il Centro, situato in Strada Naviglio Alto, al momento non è raggiungibile con nessun mezzo pubblico, non ci sono piste ciclabili né marciapiedi, è previsto un parcheggio sovradimensionato senza nessuna copertura fotovoltaica, né colonnine per la ricarica elettrica. La mozione intende rendere il progetto coerente con gli obiettivi che questa stessa Amministrazione dichiara in termini di mobilità sostenibile e di riduzione delle emissioni, oltre a chiedere impegni precisi per l’uso libero degli spazi a beneficio dei cittadini ed in particolare del quartiere San Leonardo.