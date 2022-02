Europa Verde: "Rilanciare le Case della Salute e il diritto allo sport"

Europa Verde sta mettendo a punto il programma per le prossime elezioni comunali, con una serie di incontri aperti agli iscritti e agli elettori, riscontrando una buona partecipazione.

Nell’ultimo incontro si è parlato di giovani, salute e sport.

Per quanto attiene ai giovani Europa Verde ritiene essenziale che la prossima Amministrazione sappia prima ascoltare e poi decidere, come un buon genitore, e che abbia a cuore un nuovo “patto generazionale” tra anziani e giovani, due categorie che rischiano di sentirsi i naufraghi dell'epoca pandemica. Perché i giovani tornino a “desiderare” il loro futuro devono trovare una vera ospitalità nello sguardo degli adulti, negli spazi dei quartieri, nei locali delle scuole, nell'avvio al lavoro così come all'università. L'età zero-sei è il germoglio della vita: i bimbi con le loro famiglie avranno il massimo sostegno sia dal punto di vista educativo che sociale. Per i minori fragili, socialmente, per disabilità o bisogno di tutela, vogliamo offrire una “cabina di regia” che metta in comunicazione in modo efficiente i servizi pubblici comunali, le aziende sanitarie e la scuola, e tutte le realtà del terzo settore. Una ecologia delle relazioni tra generazioni, con il territorio urbano e con l'ambiente ispira i tantissimi altri punti che trovate alla voce “giovani e non solo” del nostro programma... circolare.

La discussione sulla sanità ha portato a evidenziare come il Comune debba riprendere in mano il suo ruolo nella Conferenza Sociale Sanitaria Territoriale (clamorosamente assente proprio durante la pandemia) e soprattutto si impegni per rilanciare le Case della Salute in duplice aspetto: da un lato sono da potenziare come sistema di cure territoriali e da attivare nelle funzioni di prevenzioni. Dall’altro vanno realizzate dove mancano (San Leonardo) e migliorate nell’accessibilità e vivibilità degli edifici dove esistenti, come al Montanara in una struttura da risanare a causa di infiltrazioni.

Il tema salute si collega anche allo sport, che va rilanciato come diritto e come pratica negli spazi aperti per lo svolgimento di attività libera ora di fatto possibile solo in Cittadella e al Parco Ferrari. L’investimento del Comune dovrà riguardare la dotazione di spazi attrezzati a uso libero nelle periferie. Inoltre andrà rivisto il meccanismo di accesso ai corsi per le famiglie a reddito basso, che spesso sono precluse andando, in questo senso, anche a supporto delle società sportive.

Martedì 8 febbraio Europa Verde discuterà i punti del programma riguardanti economia sostenibile, energia, alimentazione e urban food policy.

L’incontro è aperto a tutti i cittadini interessati, senza vincolo di appartenenza. Per partecipare inviare una mail a verdiparma@gmail.com oppure un messaggio sui canali social facebook e instagram di Europa Verde.