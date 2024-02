Europee, Calenda a Parma: "Ok la lista 'Stati Uniti Europa' ma mai con Iv, +Europa libera di scegliere"

"Per noi è molto chiaro, abbiamo discusso, abbiamo dibattuto, noi siamo estremamente favorevoli a fare una lista con più Europa, con cui ci ha diviso l'ultima scelta alle elezioni politiche, scelta legittima che ha un fondamento nell'una o nell'altra decisione presa. Siamo pronti a farlo, integrando personalità di livello, penso a Carlo Cottarelli che si è offerto. Io penso di non dover ricandidarmi, perchè non posso prendere per i fondelli gli elettori. Quindi penso che sarebbe giusto avere anche un front runner di questa coalizione, che potrebbe essere Carlo Cottarelli, che è stato vicino a tutti. Questo lo siamo pronti a fare subito, aprendo le liste anche ad altri soggetti, che sia Volt, che sia Nos, che siano tanti altri movimenti che si sono affacciati. Quello che non succederà, lo ripeto così è più chiaro: quello che non succederà è che Azione si presenti con Italia Viva". Lo ha detto Carlo Calenda a Parma.

"Non succede, perché non sarebbe credibile per gli elettori, perché non sarebbe credibile per me e perché non faccio politica con chi ha come unico obiettivo quello di fregarti, non faccio politica con chi ha contemporaneamente una quantità di conflitti di interesse per cui non potrebbe sedere nè avere un dossier nel Parlamento europeo. Non lo faccio, l'ho fatto, è stato un errore mio, ho ammesso l'errore, ho provato con tutto me stesso, non rivado dagli elettori in nessuna forma di alleanza con Italia Viva e Matteo Renzi", sottolinea il leader di Azione.

"Più Europa può scegliere quello che vuole fare. È libera di fare quello che vuole, io le garantisco il massimo rispetto. Tanto per essere chiaro, non definirò mai la scelta di andare con Italia Viva come truffaldina, ma come una cosa del tutto legittima. Penso che Più Europa abbia commissionato dei sondaggi che spiegano che il 93,5% dei loro iscritti non vuole andare con Italia Viva, però se quella sarà la scelta è totalmente rispettabile", dice