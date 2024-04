Europee, Calenda: "Pizzarotti politico preparato e capace"

Federico Pizzarotti, candidato alle elezioni europee circoscrizione Italia Nord Orientale nella lista di Azione, "è una persona per bene, un politico preparato e capace". Lo ha scritto sui social il leader di Azione, Carlo Calenda, presentando la candidatura dell'ex sindaco di Parma. "Prima di dedicarsi alla politica, ha lavorato come Developer Analyst Manager presso numerosi istituti bancari fino a ricoprire il ruolo di Project Manager" ha ricordato. "Nel corso dei 10 anni di amministrazione come sindaco di Parma è riuscito a risanarne il debito, ha introdotto porta a porta e tariffazione puntuale dei rifiuti, facendo diventare la città un modello riconosciuto a livello europeo, ha messo al centro adeguamento sismico ed energetico di tutti gli immobili scolastici ed ha condotto numerose battaglie per i diritti civili" ha sottolineato. "Tra le altre cose, Parma è diventata prima città della gastronomia Unesco italiana, Capitale della cultura italiana 2020, ed è tra le 8 città italiane (sulle 100 europee) scelte dalla Commissione europea come esempio dell'avanguardia nel contrastare il cambio climatico. Già vicepresidente Anci, ha presieduto la commissione rifiuti, energia e protezione civile" ha continuato. "Sono sicuro che la sua esperienza e competenza amministrativa per perseguire gli obiettivi che hanno da sempre ispirato la sua agenda politica: diritti civili, libertà individuali, sostenibilità ambientale e sociale, e salvaguardia del territorio faranno la differenza per l`Italia in Europa" ha concluso Calenda.