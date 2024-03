Europee: Pizzarotti (+Eu) a Renzi: "Eviti il bullismo mediatico"

"Caro Matteo Renzi, sono diventato sindaco del M5S a Parma nello stesso anno in cui tu facevi il rottamatore del Pd. Eravamo entrambi “antisistema” e nel sistema siamo entrati per provare a cambiarlo e migliorarlo. Io continuo a farlo: proviamo a rispettarci evitando il bullismo mediatico". Così Federico Pizzarotti, presidente di +Europa, risponde all’intervista sul Corriere in cui l’ex premier, parlando dell’accordo 'di scopo' tra +Europa e Italia Viva per le europee, aveva affermato: "L’idea che un progetto chiamato Stati Uniti d’Europa possa saltare per il veto di tal Pizzarotti da Parma mi sembra lunare".

"Come +Europa parteciperà alle elezioni lo decideranno gli organi del partito secondo le regole che ci siamo dati, non in base alle tue interviste, caro Matteo - aggiunge Pizzarotti - Io credo che ci siano ancora margini di manovra per evitare un accordo con Renzi. Il tentativo lo farò fino all’ultimo giorno".