Europee, Pizzarotti: "Incomprensibile presentarsi al fianco di Cuffaro"

“Dopo le vicende giudiziarie che lo hanno visto protagonista, Cuffaro aveva detto di voler lasciare la politica e dedicarsi al volontariato in Africa. Ora prendiamo atto che ha cambiato idea. Nulla in contrario, ma non accetto che il buon nome e la storia di +Europa vengano sfruttati per i giochi politici della Nuova DC e di personaggi dichiaratamente No Euro come Francesca Donato. Gli elettori europeisti hanno bisogno di un progetto credibile, liberale e liberaldemocratico, che tenga alla larga chi, come Cuffaro, cerca scialuppe di salvataggio. Per questo mi aspetto una smentita categorica da parte di Italia Viva e di tutti coloro che vogliono davvero una lista seria e credibile per gli Stati Uniti d'Europa". Così in una nota il presidente di +Europa, Federico Pizzarotti, in risposta alle parole di Totò Cuffaro. "Non intendo stare con chi, nonostante tutto, crede di poter dare spazio a personaggi ambigui e candidature inopportune, loro o per interposta persona. Presentarsi al fianco di Cuffaro non sarebbe incomprensibile solo per quel moralista di tal Pizzarotti da Parma, ma anche per gli elettori”.