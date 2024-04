Europee, Pizzarotti: "Parlare di nuova Dc è roba da anni '70"

"La linea Renzi, Cuffaro Mastella si sta concretizzando, non so se nelle 13 legislature di Emma Bonino ci siano stati alleanze così, certo qualche volta qua e là è successo, come col Pdl.. Per quanto mi riguarda la mia storia è più breve e nel 2024 parlare di Nuova Democrazia Cristiana fa tornare agli anni 70". Così a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il presidente di +Europa Federico Pizzarotti, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. "Se il presupposto è imbarcare tutti per fare il 4% non mi pare una grande idea - ha proseguito l'ex sindaco di Parma a Radio1 - sia chiaro però che io non metto alcun veto su Renzi, anche se non vedo però per cui lui debba candidarsi a meno che non voglia andare in Europa, cosa che non mi pare di avergli mai sentito dire". Qual è il dubbio principale riguardo questa possibile alleanza per gli Stati Uniti d'Europa? "Il tema è come si costruiscono queste alleanza: ad oggi mi sembra più che altro la lista di Renzi". La segretaria di +Europa ha detto a Un Giorno da Pecora che non vi siete mai sentiti. "Io ad Emma Bonino ho scritto, come faccio sempre, ma non ho avuto risposta. Forse però qualcuno è salito sul pullman di Renzi, l'alleanza più naturale sarebbe stata quella con Calenda, i numeri dicono che per i nostri elettori sarebbe stato meglio". Come valuta l'atteggiamento del leader di Iv in questo momento? "Le fughe in avanti di Renzi, che dice 'abbiamo chiuso tutto', non aiutano ad essere inclusivi". E' vero che ha minacciato di non firmare nel caso le cose restassero così. "Mai detto, dobbiamo parlarne negli organi deputati". Lei - hanno ricordato i conduttori - dopo l'elezione a sindaco di Parma fece il bagno in una fontana della sua città (dopo averlo promesso a mo' di fioretto proprio a Un Giorno da Pecora). Cosa farà nel caso alla fine Renzi si candider negli Stati Uniti d'Europa? "Mi farò il bagno nel torrente qui vicino casa, il Baganza", ha scherzato Pizzarotti a Rai Radio1.