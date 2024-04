Pizzarotti candidato alle Europee: ecco in quale circoscrizione

L'ex sindaco di Parma Federico Pizzarotti sarà candidato alle elezioni europee nella circoscrizione Italia Nord Orientale (che comprende Veneto, Trentino, Friuli ed Emilia-Romagna) con "Azione" di Carlo Calenda. Il parmigiano, nel 2012 tra i primi sindaci eletti dal Movimento 5 stelle in Italia è stato nell'ultimo periodo presidente di +Europa, partito che ha abbandonato in dissenso dalla decisione di allearsi con Italia Viva. Da Azione Emilia-Romagna, Pizzarotti è presentato come "una persona per bene, un politico preparato e capace" che da sindaco di Parma per 10 anni "è riuscito a risanarne il debito, ha introdotto porta a porta e tariffazione puntuale dei rifiuti, facendo diventare la città un modello riconosciuto a livello europeo". Il partito regionale si dice certo che il candidato con la sua "esperienza e competenza amministrativa" porterà avanti le battagli su "diritti civili, libertà individuali, sostenibilità ambientale e sociale, e salvaguardia del territorio che faranno la differenza per l'Italia in Europa (Agenzia Dire)