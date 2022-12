Pizzarotti scende in campo per +Europa: "L'ho scelta per le idee sui diritti e il posizionamento liberale"

L'ex sindaco di Parma Federico Pizzarotti commenta la sua decisione di iscriversi a + Europa e candidarsi direttamente alla segreteria. "A valle dell'esperienza estiva in cui mi sono confrontato con la politica nazionale mi è sorta l'esigenza di avere una casa politica. Ho scelto + Europa perchè ha un posizionamento dalla parte dei diritti e liberale che può rappresentare uno spazio comune per tanti cittadini. Il sindaco Michele Guerra? Sono passati solo tre mesi e non è ancora il momento di fare un bilancio ma sta facendo bene, in particolare per quanto riguarda l'ambiente l'Amministrazione ha fatto alcune azioni distintive che condivido molto. C'è tanta continuità sulla scelta, per esempio, delle zone 30"