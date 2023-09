Felino, il consigliere Campari: “Abbiamo i banchi a rotelle, ma non ancora l’ascensore per i diversamente abili alle scuole medie”

Enrico Campari, ex assessore del Comune di Felino, attuale Consigliere indipendente, ha espresso voto favorevole per l’urgente variazione di bilancio, per la delibera di fondi precedentemente accantonati per l’installazione di un ascensore alle scuole medie. Campari nella sua dichiarazione di voto si è così espresso al Sindaco e Giunta:"Approverò il bilancio per senso di responsabilità, ma ancora una volta siamo di fronte ad una situazione penosa, ovvero approvare una variazione di bilancio per appaltare un’opera che doveva essere fruibile già dallo scorso anno.

Stiamo parlando di un ascensore per le scuole medie, indispensabile per agevolare studenti, professori, personale, ma soprattutto diversamente abili. Non è una critica nei vostri confronti, ma ancora una volta ai nostri governanti di Roma, di prima ed attuali, di qualsiasi colore e fede politica. Persone capaci di bruciare, per esempio, oltre 300 milioni di euro per degli inutilizzabili banchi a rotelle, individui privi di sensibilità, che hanno depauperato il Ministero Dell’ Istruzione sacrificando strutture e docenti"

"Avremo l’ascensore con denari trovati in un PNRR “B” per piccole opere, inventato per sopperire a finanziamenti già destinati, ma non pervenuti secondo i canali standard governativi. Avremo l’ascensore, a debito, perché i denari PNRR sono prestiti e non ci saranno più 101 ‘ mila euro nel PNRR nativo da spendere per altri progetti per la nostra sempre più sofferente Italia. Ha poi concluso precisando che: siamo ancora a patire per carenze di risorse e finanziamenti che limitano la capacità dell’amministrazione di rispondere efficacemente alle essenziali esigenze della nostra comunità. Stiamo perdendo l’autonomia decisionale a scapito di imposizioni statali e sovranazionali che non rispettano la costituzione la quale riconosce e promuove l’autonomia locale"