Fidenza, ecco la lista di Forza Italia che sostiene Pollastri

Forza Italia ha presentato la sua lista in Piazza Garibaldi a Fidenza, davanti ad un nutrito gruppo di cittadini e simpatizzanti.

Erano presenti, oltre ai candidati della lista, il vice coordinatore regionale di Forza Italia e candidato alle prossime elezioni europee Antonio Platis, il coordinatore provinciale Matteo Agoletti, la responsabile provinciale della comunicazione Albertina Corchia ed il candidato Sindaco Luca Pollastri.

"Fidenza ha voglia e bisogno di cambiare passo - attacca Agoletti - e sono tanti i fidentini che oggi si riconoscono nei valori del nostro partito, guidato oggi con grande autorevolezza dal Ministro degli Esteri nonché Vicepremier Antonio Tajani.

Forza Italia, con la sua politica fatta di toni pacati ma di azioni concrete, del fare e non dell'urlare, sará la forza necessaria del centrodestra per spingere Luca Pollastri, che sosteniamo convintamente, nel tentativo più che concreto di dare finalmente a Fidenza un'alternativa alla sinistra, che da sempre qui governa e che ha contribuito nel tempo a rendere la città insicura, poco attrattiva sia per i fidentini che per i turisti, isolata e spenta".

Antonio Paltis rilancia poi la sfida anche in chiave europea "Fidenza può e deve avere il coraggio di cambiare. Forza Italia é pronta a fare qui un grande risultato, così come sono certo farà anche alle prossime elezioni europee per le quali sono candidato nel collegio nord est. L'aria é buona, c'è grande entusiasmo e mi risulta che dall'altra parte serpeggi un certo nervosismo e questo é senza dubbio un ottimo segnale - conclude Platis"

Tocca poi a Luca Pollastri, che non nasconde la sua emozione: "Voglio ringraziare gli amici di Forza Italia per aver individuato nella mia persona la figura migliore per cambiare Fidenza. La nostra città merita di respirare aria nuova: non possiamo più accettare la condizione decadente in cui si trova oggi, che non fa onore alla storia gloriosa della nostra città. Una criminalità che sta mettendo sotto scacco il centro storico e i quartieri, frazioni totalmente abbandonate a loro stesse, senza futuro né prospettive. Parchi giochi e aree verdi con erba alta e alberi spezzati, esito naturale dell’assenza di manutenzione. Non sono qui a raccontarvi progetti irrealizzabili che non vedranno mai luce: sono qui però a dirvi che, se Fidenza mi sceglierà come suo Sindaco, tornerà ad essere la nostra amata città che tutti ricordiamo.”

Prende poi la parola Giuseppe Comerci, capolista della lista di Forza Italia, che non cela il suo orgoglio: " sono felice e fiero di essere riuscito a mettere insieme una squadra coesa e motivata, fatta di persone per bene, abituate a parlare poco e ad agire molto, così come hanno fatto e fanno ogni giorno nel loro privato. Era naturale che persone con queste qualità si riconoscessero nei valori di Forza Italia segno che la strada, a Fidenza come sul nazionale, é quella giusta e ci porterà molto lontano.

Comerci ha poi terminato presentando tutti i candidati in lista: oltre a Giuseppe Comerci, ferroviere, Lucia Angotti insegnante, Triani Aldo insegnante di arti marziali, Esposito Gennaro carabiniere in pensione, Piersanti Fabio carabiniere inquescente, Esposito Vincenza Krizia commessa, Bardi Giovanni commercialista, Ierardi Salvatore impiegato, Msellati Nadia interprete, Malvisi Ermelinda pensionata, Pullara Giacomo meccanico, Maura Fantini infermiera, Cortese Gennaro Oss.