Fidenza, Pollastri: "Weekend all’insegna di rigenerazione urbana e benessere animale"

Un fine settimana ricco di impegni per il candidato Sindaco Luca Pollastri e la sua lista Rete Civica. "Stamattina alle 11, all'Hotel The Cube ( via San Michele Campagna, 25) il nostro candidato consigliere Luigi Righini, consulente in tecnologie d'ambiente, ha organizzato un incontro sulla rigenerazione urbana e sull'idea di "città del XXI secolo", necessariamente basata su uno sviluppo sostenibile che tiene conto di rilevanti aspetti organizzativi e relazionali inerenti alla pianificazione urbana, territoriale, ambientale e socio-organizzativa. L'evento sarà moderato dal consigliere comunale Virginia Chiastra, presidente di Missione Parma, e vedrà la partecipazione, oltre quella chiaramente di Luigi Righini, dell'avvocatessa Caterina Grechi e del Professor Tacchi" spiega Pollastri (Rete Civica), il candidato Sindaco appoggiato da Fratelli d'Italia e Forza Italia. "Mentre domenica la dedicheremo ai nostri amici a quattro zampe e con tutta la coalizione ci troviamo alle ore 17 al "giardino di Charlie" (entrata da via Togliatti) per parlare di una città che rispetta i cani, i gatti e i loro padroni. E mi raccomando... portate tutti il vostro amico a quattro zampe!" conclude Luca Pollastri (Rete Civica).