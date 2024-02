Forza Italia, una Commissione territoriale per ciascun Comune che andrà al voto: si parte da Fidenza, Comerci nuovo referente

In vista delle prossime elezioni amministrative, che coinvolgeranno ben 27 Comuni della nostra provincia, Forza Italia annuncia la costituzione di una “commissione territoriale”, che sarà composta da un referente per ciascuno dei Comuni che andrà al voto.

“Questa Commissione, in collaborazione con l’intera Giunta Esecutiva che ho nominato, avrà il dovere di costruire e rinvigorire il partito sul territorio della nostra provincia, oltre all’importante compito di preparare al meglio la campagna elettorale di queste amministrative, che sono ormai incombenti” –

afferma Matteo Agoletti, neo segretario provinciale di Forza Italia.

“Iniziamo da Fidenza – continua Agoletti – il Comune con il maggior numero di abitanti della nostra provincia, dove abbiamo individuato in Giuseppe Comerci la persona più adatta a ricoprire il ruolo di “referente territoriale” grazie alla sua esperienza in Consiglio Comunale, al suo entusiasmo e al suo amore per questo importantissimo Comune”.

“Fidenza oggi è una realtà che soffre diverse problematiche: dalla poca sicurezza che i suoi abitanti percepiscono, alla mancanza di politiche efficaci a sostegno del commercio di prossimità. Manca visione per renderla attrattiva – spiega Comerci – ed è un peccato, perché avrebbe tutte le carte in regola per essere un esempio virtuoso di città a misura di persone. Veloce e lenta allo stesso tempo. Attivare l’interconnessione con l’alta velocità, prerogativa per Fidenza non più procastinabile, sarebbe una conquista che meritiamo, come ho chiesto nella mozione che ho recentemente presentato in Consiglio

Comunale. Aiuterebbe Fidenza a prendersi il ruolo da protagonista nel turismo che già le si addice, grazie alla sua strategica posizione geografica: dotata di casello autostradale, a due passi da Salsomaggiore, vicina a mete di interesse della bassa parmense sia culturali che legate ai tour dell’agroalimentare” – conclude Comerci.

“Sentiamo forte entusiasmo nei vari Comuni in cui ci stiamo recando per organizzare il partito in vista delle prossime amministrative, e questo è un segnale che ci fa capire che, nonostante il nostro lavoro sia iniziato da poco, siamo sulla strada più giusta – commenta Mattia Riccò, Responsabile Organizzativo Provinciale del partito – chi pensava che Forza Italia avrebbe svolto un ruolo marginale, sia a livello nazionale che locale, dovrà ricredersi. Tajani ha dato sicurezza, credibilità e stabilità ad un partito che, a livello locale, sta cercando (e sta riuscendo) a muoversi nella stessa direzione”.