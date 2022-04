Franca Miani Uluhogian al fianco di Giampaolo Lavagetto: “Rigenerazione urbana con al centro il contenuto, non il contenitore”

A fianco di Giampaolo Lavagetto scende in campo Franca Miani Uluhogian, che ha iniziato la sua carriera universitaria a Parma nel 1973 ed è stata per oltre vent'anni Professore Ordinario di Geografia Politico-Economica presso il Dipartimento di Economia di Parma, dove ha insegnato anche Urban and Local Policies e Strategie e Marketing per lo sviluppo Territoriale. E' stata docente di Organizzazione e Pianificazione del Territorio presso la Facoltà di Architettura di Parma, occupandosi di politiche urbane e pianificazione del territorio; di

geografia urbana e sociale; di riqualificazioni urbane e Smart Cities. Per anni ha svolto ricerche in ambito internazionale inerenti la dinamica evolutiva della città di Parma dal punto di vista storico- funzionale ed economico-sociale. Ha collaborato con il marito, l’architetto Haïg Uluhogian, a ricerche per concorsi e mostre di settore.

"Nella pratica quotidiana - dice la professoressa Miani Uluhogian - le difficoltà di conciliare progetti ambiziosi di rinnovamento urbano e risorse sempre più limitate portano a inevitabili scelte e priorità che devono essere ben chiare e soprattutto condivise con la cittadinanza. Per invertire la tendenza della crisi che attraversa oggi Parma occorre, innanzi tutto, dare nuova riconoscibilità al

tessuto urbano che la storia ci ha consegnato. Per noi cittadini europei ha un significato forte il senso di appartenenza ad una collettività sociale con una consolidata tradizione urbana da conservare e valorizzare come patrimonio unico ed irripetibile per la società di domani che vogliamo costruire insieme.”

"Con Franca - dice il Candidato Sindaco Lavagetto - stiamo lavorando ad un progetto di rigenerazione urbana che veda al centro non il contenitore, cioè la città materiale, ma il contenuto, quindi i Parmigiani con i loro bisogni e soprattutto le loro aspettative di benessere e

qualità di vita".