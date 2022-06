Fratelli d'Italia al ballottaggio con Vignali

Fratelli d’Italia, che al primo turno si era presentata con una candidatura autonoma, al ballottaggio sosterrà il candidato di centrodestra Pietro Vignali. Lo ha ufficializzato il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia a Parma, Federico De Belvis.

«Al ballottaggio sosterremo Vignali con determinazione e invitiamo i nostri elettori e simpatizzanti a fare altrettanto. Facciamo questo appello senza aver preventivamente trattato o chiesto alcunché in caso di vittoria. Lo facciamo semplicemente con la coerenza che ci contraddistingue e con il senso di responsabilità di essere il primo partito di centrodestra anche in città grazie all’impegno e al risultato al primo turno di Priamo Bocchi. Intanto proviamo a vincere a Parma, il giorno dopo aver vinto troveremo insieme il modo per coinvolgere tutti coloro che hanno dato una mano».