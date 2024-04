Friggeri annuncia la presentazione della lista Noi di Montechiarugolo

Sabato 27 aprile, alle 16.30 all’Hotel delle Rose di Monticelli Terme, Daniele Friggeri, candidato sindaco per il Comune di Montechiarugolo, annuncerà la squadra "Noi di Montechiarugolo" che correrà con lui alle prossime elezioni, l’8 e 9 giugno.

"Rispetto alla lista di cinque anni fa - anticipa Friggeri - molti nomi sono stati riconfermati. Parlo in particolare di Massimiliano Fenga, Irene Ghiretti, Giuseppe Meraviglia, Laura Scalvenzi, Paolo Schianchi e Francesca Tonelli. È la squadra che ho avuto al fianco in questi cinque anni, insieme abbiamo raggiunto obiettivi importanti e oggi possiamo tutti contare sull’esperienza maturata durante il mandato. Ho scelto però di avere con noi anche tante persone nuove, in gran parte giovani e in gran parte donne, che con le loro idee e risorse arricchiranno una squadra già rodata. Insieme sono rappresentativi di tutte le frazioni di Montechiarugolo, per poter dare voce ad un Comune che è allo stesso tempo policentrico e unito".