Europee: Fulvia Panza è la candidata dei 5 Stelle per il Nord Est

Fulvia Panza, cinquantaquattrenne candidata del Movimento 5 stelle per il Nord- Est, è laureata in Lingue e letterature straniere moderne e lavora all’aeroporto di Bologna da oltre ventisei anni.

Attivista del comitato Free Assange Bologna, si occupa da anni di tutela dei diritti umani e civili. Di recente ha portato le istanze in favore della liberazione di Julian Assange e per la tutela della libertà di stampa presso l’ateneo bolognese, in occasione del seminario “Oltre l’indifferenza”, organizzato dal professor Stefano Passini.

Da oltre dieci anni è sindacalista per la UilTrasporti Emilia-Romagna e si occupa di diritti delle lavoratrici e dei lavoratori. In particolare, come coordinatrice regionale delle pari opportunità e politiche di genere, il suo impegno è finalizzato alla rimozione degli ostacoli che ne impediscono l’attuazione concreta.

Altro ambito di sua pertinenza è quello delle politiche ambientali, avendo collaborato con la ONG internazionale con base a Bruxelles PAN-Europe come coordinatrice europea della Rete delle Città Libere dai Pesticidi.

Sulla sua candidatura dice:

“E’ una scelta che ho sentito doverosa, perché il Movimento rappresenta in pieno i miei valori e le mie convinzioni. La giustizia sociale, la tutela dei diritti delle donne, la transizione ecologica, la democrazia partecipativa, la trasparenza sono principi che mi guidano da sempre. In particolare, il mio impegno in Europa sarà indirizzato verso tre pilastri fondamentali: il lavoro, la parità di genere e la tutela dell’ambiente. Ma prima di tutto il mio intento sarà quello di essere una costruttrice di pace, perché è ora di dire basta all’invio di armi, è tempo che si apra un negoziato di pace in Ucraina, che cessi il fuoco in Medio Oriente e che venga finalmente introdotta la figura di un commissario europeo per la pace”.