Furto in una gelateria di via San Leonardo, Pallini (Vignali sindaco): “Ritorna l’incubo delle spaccate: ancora inefficaci le misure istituite dal Comune”

Nella notte tra il 9 e il 10 novembre si è verificata una spaccata all’interno della gelateria Delice in via San Leonardo. I ladri, dopo aver infranto la vetrina della porta d’ingresso del negozio, sono entrati e hanno rubato circa 400 euro dal fondo cassa. Approfittando dell’oscurità dopo il colpo sono scappati, facendo perdere le loro tracce.

“Si pensava che l’incubo delle spaccate, che sono stata la piaga estiva per tanti cittadini, fosse finito. Ora con la nuova spaccata torna la paura – sottolinea Fabrizio Pallini, presidente dell’associazione I Nostri Borghi e consigliere comunale del gruppo consiliare Vignali sindaco. È necessario che le istituzioni, a partire dal sindaco, intervengano facendo pressione a Prefetto e Questore perché aumentino i controlli sulla sicurezza. La nostra visione è ancora collaborativa e non di critica ma si faccia presto ad intervenire. Gli agenti della Polizia municipale devono essere utilizzati anche a supporto della sicurezza della città. E’ necessario il ripristino del nucleo investigativo, eliminato inspiegabilmente dal nuovo Comandante. Rapine, droga, prostituzione, spaccio e furti sono all’ordine del giorno e mettono in allarme i cittadini e chi lavora nei negozi del quartiere. In tutti questi mesi l’Amministrazione comunale ha fatto solo proclami, conferenze stampa, annunci su annunci ma nessun atto concreto”.

“Le uniche iniziative messe in campo sono stati gli Street Tutor – prosegue Fabrizio Pallini - ma i commercianti non li conoscono e non li hanno mai incontrati. Oltretutto sono ad intermittenza e non sono attivi negli orari serali e notturni, proprio quando si verificano le situazioni più pesanti. Gli

agenti di comunità poi sembrano dei fantasmi: addirittura di fianco al presidio fisso di via Rastelli sono avvenuti alcuni degli episodi di microcriminalità più gravi delle ultime settimane. Come rilevato dalla mappa della criminalità realizzata da Pietro Vignali, il San Leonardo è uno dei quartieri in cui si sono concentrati la gran parte dei reati degli ultimi cinque mesi. Davanti a tutto ciò il Comune continua a portare avanti dei progetti inefficaci che non si pongono l’obiettivo di aumentare la sicurezza di cittadini e commercianti”.