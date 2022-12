Garante dei detenuti, salta il Consiglio Comunale sulla nomina

Il Consiglio Comunale convocato in sessione straordinaria per il giorno giovedì 29 dicembre 2022 alle ore 18:00 è stata annullata a causa di un errore materiale in ordine alla modalità di convocazione. La nomina del “Garante delle persone private della libertà personale” verrà discusa lunedì 9 gennaio 2023 sempre alla 18 (e in seconda convocazione in caso di mancanza del numero legale il 10 gennaio). "Riveste grande importanza per la nostra comunità tutta - dice il Presidente del Consiglio Comunale, Michele Alinovi, che ha precisato, rivolgendosi ai Consiglieri Comunali - : Nonostante la convocazione del Consiglio Comunale odierno sia stata regolarmente firmata dalla Presidenza del Consiglio nel rispetto dei tempi dettati dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale - oltre a essere stata inviata una e-mail di convocazione ai Consiglieri Comunali, alla Giunta, ai Dirigenti Comunali, ai Consigli dei Cittadini Volontari e agli organi di stampa - a causa di un mero errore materiale di mancato invio della PEC di convocazione, il Consiglio Comunale di oggi non potrà avere luogo. Mi scuso personalmente e anche in nome e per conto degli uffici per il disguido e vi comunico fin da ora che ci siamo immediatamente attivati per una nuova convocazione per il giorno 9 gennaio 2023 alle ore 18.00 al fine di garantire la più ampia partecipazione dei Consiglieri Comunali".