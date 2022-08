Lega: "Intere aree di Parma in balia di bande di criminali che terrorizzano i cittadini"

“Fatti assurdi - sottolinea il commissario della Lega Emilia Matteo Rancan in merito ai reiterati episodi di microcriminalità denunciati dai commercianti della Ghiaia. Non si può continuare a tollerare che intere zone cittadine siano in balia di bande di criminali che terrorizzano i cittadini e mettono in ginocchio le attività commerciali. A Parma, come tutta l’Emilia, spopolano le baby-gang e gli episodi di microcriminalità sono ormai all’ordine del giorno. C’è bisogno di maggior sicurezza: i commercianti devono poter lavorare e gli onesti cittadini hanno il diritto di vivere senza nessuna paura. Serve la Lega al governo perché sia assicurata la certezza della pena e perché, finalmente, la sicurezza delle nostre città venga messa al primo punto dell’agenda”.