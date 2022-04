Lavagetto incontra i cittadini dell'Oltretorrente: “Lavorare per la rinascita”

Nei giorni scorsi il candidato sindaco Giampaolo Lavagetto ha incontrato i residenti e i commercianti dell’Oltretorrente per fare il punto insieme a loro sulle condizioni del quartiere, su proposte, criticità e progetti per il rilancio di questa zona storica di Parma. All’incontro ha partecipato anche il direttore di Ascom ConfCommercio Parma Claudio Franchini. A fianco di Lavagetto anche la professoressa Franca Miani Uluhogian, referente per le politiche urbane e candidata nella lista “Per Parma 2032”.

Tanti i commercianti e i residenti che hanno partecipato all’incontro, portando la loro esperienza sul quartiere ed evidenziando le problematiche legate alla mobilità, alla sicurezza e al commercio che negli ultimi anni ha visto il proliferare di negozi etnici, a discapito dell’identità del quartiere. “L’Oltretorrente - ha dichiarato Lavagetto - deve tornare ad essere attrattivo e parte integrante del cuore della città che va da Barriera D’Azeglio a Barriera Repubblica. In questi ultimi dieci anni è stato fatto poco o niente per questo quartiere che oggi versa in condizioni difficili. Stiamo lavorando ad un grande progetto per la rinascita del quartiere, che coniughi scelte efficienti e sostenibili di mobilità, decoro urbano, rilancio del commercio e incremento della sicurezza”.