"Giovani, lavoro, riforme: la sfida del Pd al Governo della destra": incontro a Parma il 26 novembre

Il Partito Democratico di Parma organizza l'evento pubblico dal titolo "Il lavoro per il Partito Democratico. Giovani, lavoro, riforme: la sfida del PD al Governo della destra" in programma per domenica 26 novembre alle ore 10:00 presso la sala dell'Assistenza Pubblica, sita in via Gorizia 2A a Parma.

L'iniziativa vedrà la partecipazione dell'On. Andrea Orlando, già Ministro del Lavoro, e di Massimo Bussandri, Segretario regionale della CGIL Emilia Romagna.

L'iniziativa è aperta alla partecipazione di tutta la cittadinanza e sarà l'occasione per un confronto sui principali temi del mondo del lavoro, sulle proposte del Partito Democratico per il Paese e sull'opposizione al Governo Meloni, anche in vista dell'imminente approvazione della Legge di Bilancio da parte del Parlamento.