Guerra, domani l’ingresso in Comune. Dubbi sulla giunta

E’ previsto per domani l’insediamento in Comune del nuovo sindaco di Parma. Michele Guerra è pronto a prendere lo scranno del primo cittadino, le consultazioni sono ormai agli sgoccioli e resta da sciogliere il nodo relativo ai nove assessori che entreranno in giunta. Tra i volti nuovi, Giorgio Pagliari dovrebbe ricoprire la carica di Assessore ai Lavori Pubblici o all’Urbanistica, carica spacchettata rispetto agli anni scorsi. Marco Bosi dovrebbe restare Assessore allo Sport, Lorenzo Lavagetto sarà Vicesindaco, mentre MIchele Alinovi sostituirà Tassi Carboni alla presidenza del Consiglio Comunale. Francesco De Vanna potrebbe essere il nuovo Assessore al Bilancio, Guerra potrebbe conservare la delega alla cultura con Ettore Brianti a capo dell'assessorato al a Welfare e Sanità. Probabile l’ingresso di Caterina Bonetti in giunta. Ancora da sciogliere il nodo legato ai due primi classificati della lista Guerra: Nouvenne e Spadi, già Consigliere Delegato a Giovani e Università con l'amministrazione uscente.