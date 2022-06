Guerra: "La nuova giunta? Non abbiamo ancora deciso, lo faremo presto"

Il giorno dopo la vittoria elettorale, il sindaco Michele Guerra e i suoi sostenitori si sono dati appuntamento al Cubo di Via La Spezia per ringraziare gli elettori, i comitati e tutti quelli che lo hanno sostenuto. Dal sindaco uscente Federico Pizzarotti al sindaco di Mezzani Nicola Cesari, più tanti rappresentanti della vecchia giunta. Sulla nuova, Guerra non si espone: "Il giorno dopo l’elezione siamo ancora tutti pieni di gioia per quello che è successo, sentiamo già la responsabilità che incombe quindi oggi è l’occasione per ringraziare tutti i candidati, tutti gli attivisti e i militanti che si sono impegnati in questa campagna e anche i tanti amici che stanno venendo a portarci la loro vicinanza, che la cosa più importante perché è stata una campagna fatta davvero in mezzo alle persone e fatta con uno spirito unitario piuttosto unico e stasera lo rivediamo qui naturalmente in una formula diversa perché viene meno quella che è la tensione dell’ottenimento del risultato, cresce invece la voglia di stare insieme per trovare le forze per i tempi e gli anni che ci aspettano.

Comincia la seconda sfida perché la prima è stata quella di mettere insieme la coalizione e di vincere le elezioni: non era una sfida da poco. Adesso comincia quella di amministrare la città. Io alcune volte in questa campagna ho detto che le elezioni sono come una corsa dove bisogna tenere duro, andare con un passo sostenuto e arrivare primi. Poi dopo che c'è la scalata di una montagna. La nuova giunta? Non abbiamo deciso perché abbiamo tenuto la tensione alta solo sul risultato fino al 26 e siamo arrivati davvero così al ballottaggio. Non abbiamo permesso che altri pensieri entrasse nell’impegno che ognuno deve mettere per ottenere quel risultato, adesso comincia con lo stesso spirito unitario una nuova corsa".