Il segretario regionale del Pd: "Con un modello di centrosinistra plurale e civico possiamo sconfiggere le destre"

"In un quadro nazionale molto positivo per il Pd e per il centrosinistra, spicca il risultato dell'Emilia-Romagna perché dopo i ballottaggi di ieri a Parma e Piacenza governiamo i quattro Comuni sopra i 15.000 abitanti che sono andati al voto in questa tornata elettorale". Lo dichiara il segretario del Pd regionale, Luigi Tosiani, commentando gli esiti dei ballottaggi oggi a margine della commemorazione della strage di Ustica che si è tenuta a Bologna.

"Le vittorie al primo turno a Budrio e Riccione si rafforzano con questo straordinario risultato, a tratti storico- sottolinea Tosiani - perché a Parma non governavamo da 25 anni e a Piacenza abbiamo battuto il centrodestra unito con una grandissima e straordinaria affermazione della nostra candidata Katia Tarasconi". Le vittorie di Michele Guerra a Parma e di Tarasconi a Piacenza "sono il suggello di una tornata elettorale importante, in cui recuperiamo Comuni in cui non governavamo - aggiunge il segretario dem - e in cui dimostriamo anche che con il modello di un centrosinistra largo, plurale e molto civico possiamo sconfiggere le destre e imporre anche nella discussione nazionale, con grande umilità, un metodo di buon governo che dall'Emilia-Romagna, dopo le vittorie dello scorso ottobre a Bologna, Ravenna e Rimini e dopo le regionali compie un altro passo, se vogliamo ancora più difficile, perché si partiva in salita".