I tifosi del Cosenza omaggiano Parma e le Barricate

Ieri durante Parma-Cosenza è apparso questo striscione dei tifosi cosentini in ricordo delle Barricate di Parma e degli Arditi del Popolo. "Un grazie ai tifosi del Cosenza per questa magnifica pagina di sport e per l'omaggio a quelle giornate di cento anni fa" scrive sul proprio profilo Facebook il Partito Democratico. "Parma 1922, onore agli Arditi del Popolo".