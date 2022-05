Il Consiglio di Stato rigetta il ricorso: Canova e Roberti fuori dalle elezioni

Michela Canova e Roberta Roberti non parteciperanno alla corsa per la poltrona di sindaco. Sono stati rigettati dal Consiglio di Stato i ricorsi elettorali. Di conseguenza, le due liste a sostegno della Canova, Parma democratica e della Roberti, Parma città Pubblica, sono escluse dalle elezioni del 12 giugno.

Michela Canova e Roberta Roberti domenica scorsa avevano annunciato il ricorso al Consiglio di Stato contro l'esclusione dalle elezioni Comunali del 12 giugno per un errore nella presentazione della documentazione. In una nota, Canova aveva fatto sapere: "Le valutazioni riguardanti un possibile ricorso al Consiglio di Stato per l’annullamento della sentenza del Tar che ha confermato la ricusazione della nostra lista ci inducono a proseguire attraverso la via legale".

Oggi la parola finale sull'infuocata vicenda politica che ha tenuto banco negli ultimi giorni dopo che, venerdì scorso, il Tar le aveva escluse dalla corsa elettorale.