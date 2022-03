Il Partito Democratico scioglie le riserve: Guerra, si parte!

L’ultima riserva da sciogliere su Michele Guerra era quella del Partito Democratico che, durante l’assemblea comunale in un noto albergo della città, ha dato il via libera alla candidatura di Guerra dopo aver ricevuto l’endorsement da parte del sindaco uscente di Parma, Federico Pizzarotti e del gruppo Effetto Parma.

Le forze politiche che appartengono alla coalizione Uniti vince Parma si sono già espresse. Italia Viva, Psi, +Europa, Radicali Italiani, Volt e Articolo Uno sono usciti allo scoperto e hanno indicata il nome dell'attuale assessore alla Cultura del Comune di Parma come candidato per le elezioni amministrative in programma in Primavera. Si dovrebbe votare tra fine maggio e inizio giugno, non c’è ancora sicurezza sulle date: quella del 22 maggio è una possibilità, assieme al 12 giugno. L’ipotesi più probabile, a oggi, è quella che porta al primo turno elettorale il 22 maggio con un eventuale ballottaggio fissato al 5 giugno.

"Uniti Vince Parma" accoglie la disponibilità di Michele Guerra a candidarsi a guida della coalizione di Centro Sinistra, civica, progressista e riformista, come Sindaco della città di Parma. Questo è quanto emerso dal tavolo di Centrosinistra, che si è riunito sabato mattina al Cubo di via Spezia. Nelle prossime ore la Coalizione incontrerà Michele Guerra per un riscontro sul merito dei principali temi concreti e caratterizzanti la proposta di governo della città, a partire dal documento programmatico elaborato durante il lavoro degli ultimi mesi.