Bonaccini eletto al Parlamento Europeo

Il presidente della Regione Stefano Bonaccini ha ottenuto, alla consultazioni Europee, in totale 380 mila preferenze, di oltre 254 mila solo in Emilia-Romagna, ed è stato eletto al Parlamento Europeo. In Emilia-Romagna il Partito Democratico ha ottenuto il 36.1% dei voti (716.321 voti), otto punti percentuali in più rispetto alle elezioni politiche di due anni fa. L'elezioni al Parlamento Europeo è incompatibile con il ruolo di presidente della Regione: Bonaccini, quindi, si dimetterà. In autunno in Emilia-Romagna si preparano le nuove elezioni regionali.