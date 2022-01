Il Pd: "Il Nuovo Tardini? La città non ha bisogno di nuovi centri commerciali"

Dopo il via libera del Consiglio Comunale, che si è espresso favorevole sulla delibera di pubblica utilità dello stadio Tardini, le forze politiche che si sono opposte tornano a far sentire la propria voce. Tra questi c'è sicuramente il Partito Democratico, che spiega le ragioni per le quali bisognerebbe - a loro modo di vedere - rivedere il progetto stadio. Meglio una riqualificazione più reggera che una completa demolizione. Si è discusso durante l'assemblea comunale anche per la durata della concessione. "Nei mesi scorsi abbiamo incontrato ed ascoltato numerosi cittadini interessati alla questione “stadio” e analizzato interventi pubblici che hanno animato il dibattito su questo tema - si legge in una nota diffusa dal Partito Democratico -. Abbiamo inoltre letto con attenzione il copioso dibattito sviluppatosi sulla stampa in merito sul progetto preliminare di rifacimento dello Stadio Tardini presentato dalla societa? Parma Calcio 2013.

Abbiamo ben presente l’importanza del Parma per la citta?, l'affetto e la passione che giustamente circondano la squadra e cio? che il calcio rappresenta nel mondo di oggi; tuttavia pensiamo che, in chiave di interesse pubblico, l’intervento debba essere indirizzato in maniera piu? marcata dalla pubblica amministrazione.

Il dibattito si e? sviluppato intorno alla proposta presentata dal Parma Calcio 1913 e al relativo progetto preliminare. Un progetto di ammodernamento radicale dello stadio, nel medesimo sito su cui insiste la struttura attuale. Per questo motivo e? utile ricordare che, in questa sede, non e? all’ordine del giorno l’ipotesi di delocalizzare lo stadio verso le periferia cittadina.

In tutte le citta? italiane in cui si e? realizzato un intervento sugli stadi di calcio in questi anni si sono percorse due possibili strade: in alcuni casi sono intervenuti economicamente gli enti locali (a Bologna il Comune dovrebbe investire 40 milioni di euro, a Cagliari la Regione 35) e non vi e? la presenza di spazi commerciali; in altri casi, invece, sono nati ampi centri commerciali limitrofi o all’interno degli stadi, con metrature che vanno da 20 ai 30 mila metri quadri (vedi i casi di Torino, di Reggio Emilia e, in maniera ancora piu? significativa, di Milano).

Di tutto questa citta? ha bisogno tranne che di nuovi centri commerciali; al contempo nutriamo seri dubbi sul fatto che oggi si possano investire decine di milioni di euro in uno stadio, spostando dunque queste importanti risorse da altri ambiti di intervento, a maggior ragione a fronte dei crescenti livelli di poverta? della popolazione.

Nel merito, un intervento di ristrutturazione dello Stadio e? certamente positivo. Riteniamo, pero?, che cio? debba avvenire nella maniera meno impattante possibile per il Quartiere e la citta?. Soprattutto riteniamo che il progetto definitivo debba rispettare le osservazioni che la Conferenza dei Servizi ha formulato in fase di valutazione del progetto preliminare.

Molti infatti sono stati gli interventi che abbiamo letto recentemente sulla stampa e che ci sono sembrati condivisibili; anche la proposta avanzata dalla mostra “Parma Citta? d’Oro” sull’area Tardini ci e? sembrata interessante e possibile fonte di ispirazione.

Sotto il profilo tecnico, si sarebbe potuto prendere in seria considerazione, invece che una totale demolizione e ricostruzione, la strada, piu? “leggera”, e meno costosa, di una riqualificazione dell’esistente, sulla base di una preliminare valutazione, anche pubblica, del rapporto costi- benefici.

Se e? vero che questa scelta potrebbe comportare una parziale rinuncia agli introiti aggiuntivi previsti con alcune delle funzioni accessorie di cui al progetto preliminare, e? altrettanto vero che ridurrebbe in modo sensibile il costo dell’intervento, il che renderebbe a sua volta meno necessarie quelle funzioni aggiuntive e l’allungamento dei tempi di concessione.

Andrebbe poi prevista una concessione di durata decisamente inferiore a quella, attualmente proposta, di 90 anni, semmai rinnovabile se necessario. Anche a tale proposito, da piu? parti si chiedono maggiori e piu? precise garanzie dal punto di vista della sostenibilita? e solidita? finanziaria, richiesta che giudichiamo del tutto legittima e doverosa per un intervento di questa importanza e che quindi condividiamo.

In linea generale e senza addentrarci qui nella materia, auspichiamo che vengano cercate soluzioni piu? avanzate dal punto di vista ambientale e dei materiali, migliori anche dal punto vista estetico, in grado di evitare danni alle attivita? economiche gia? esistenti e aumenti di traffico, piu? rispettose delle esigenze dei residenti.

Il Partito Democratico di Parma, come gia? fatto in passato sulla questione, intende partecipare attivamente al dibattito che ci attende sul progetto definitivo con spirito costruttivo ma attento alle istanze della citta? e volto alla massima tutela e valorizzazione dell’interesse pubblico".