Il ministro degli Esteri Antonio Tajani a Parma

Il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani sarà a Parma venerdì 12 aprile alle 11.30, presso la sede dell’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, dove interverrà alla sessione conclusiva della riunione annuale del Consiglio superiore delle Scuole Europee, attualmente sotto presidenza italiana (1 agosto 2023- 1 luglio 2024).

Alle 12.15 Tajani terrà al Teatro Farnese una lectio magistralis dal titolo “L’Italia nell’Europa di domani: al lavoro sulle sfide globali della sicurezza e della competitività”. L’evento è organizzato dalla Fondazione Collegio Europeo di Parma, con la partecipazione di studenti e rappresentanti del mondo istituzionale e imprenditoriale della città.

“L’incontro delle Scuole Europee, che avviene sotto la presidenza italiana, è un’importante occasione per fare il punto sulla formazione delle giovani generazioni, che rappresentano il nostro futuro. Un incontro che avviene in una città dai forti legami europei come Parma - ha detto il ministro - e si inserisce nella più ampia riflessione sul ruolo dell’Italia in un’Europa che deve fronteggiare complesse sfide globali”.