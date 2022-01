In arrivo altri 905 milioni per la rigenerazione urbana, la Lega: "Salvi i progetti di Parma"

"La Lega ha vinto la sua battaglia: i 5 progetti di rigenerazione urbana presentati dal Comune di Parma sono salvi e saranno finanziati. Grazie alla presenza della Lega al Governo e al lavoro parlamentare, l’esecutivo stanzierà i 905 milioni necessari a finanziare i progetti ritenuti meritevoli di finanziamento, ma poi rimasti senza risorse in base ai criteri nella ripartizione dei fondi decisi dal Governo Conte bis". Così Laura Cavandoli, deputata parmigiana della Lega in Commissione Finanze, ha parlato dell'arrivo dei fondi stanziati per il nuovo Piano Nazionale di ripresa e resilienza. "I progetti parmigiani che grazie al pressing della Lega saranno finanziati riguardano la riqualificazione del Parco Ducale, la nuova scuola secondaria tra via Zarotto e via Sidoli, l’Ospedale Vecchio, la riqualificazione dell’ex Municipio di San Lazzaro, l’adeguamento sismico e l’efficentamento energetico del Palasport. Il Governo in questo modo ha posto rimedio all’iniqua distribuzione territoriale delle risorse decisa dal precedente governo giallorosso che aveva fortemente penalizzato i Comuni del Nord, tra cui Parma, applicando tra i criteri «l’indice di vulnerabilità», un dato complesso basato sul reddito pro capite, determinando di fatto l’esclusione dal finanziamento il 93% dei progetti presentati dai comuni settentrionali".