In municipio il prorettore dell’Università nazionale per la vita e l'ambiente ucraina

Il Prorettore per le attività scientifiche e la formazione dell’Università Nazionale per la Vita e l’Ambiente dell’Ucraina, Serhii M. Kvasha, è stato ricevuto oggi in municipio dal sindaco, Michele Guerra, e dall’Assessore alla Sostenibilità Ambientale, Gianluca Borghi. È stata l’occasione per ribadire, da parte dell’Amministrazione, la solidarietà di Parma al popolo ucraino in un momento così drammatico come quello attuale.

Serhii M. Kvasha è professore e accademico dell’Accademia Nazionale di Scienze Agrarie e si occupa di sviluppo sostenibile.