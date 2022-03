Carcere, Ostellari: "Solidarietà ad agenti intossicati, subito taser alla penitenziaria"

“Esprimo la mia solidarietà e quella di tutta la Lega Emilia ai sei agenti di polizia penitenziaria, intossicati nel carcere di Parma, dopo un incendio provocato da tre detenuti maghrebini. Di fronte al susseguirsi di gravi episodi di insubordinazione è necessario dotare di strumenti adeguati all’autodifesa chi presta servizio per lo Stato, spesso in condizioni di pericolo. Il taser è uno di questi. L’impegno di Matteo Salvini e Nicola Molteni ha consentito che un dispositivo efficace e sicuro sia già in uso in alcune città italiane. Estendiamone l’applicazione anche nelle carceri. Lo chiedono le rappresentanze sindacali, lo impone il buonsenso”.



Così il senatore leghista Andrea Ostellari, presidente della Commissione giustizia a palazzo Madama e Commissario Lega Emilia per Salvini premier.