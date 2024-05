Infrastrutture, Salvini: "Il completamento della "

"Ho incontrato anche i privati che ci dovranno dare una mano, perché stiamo ragionando anche della Cremona-Mantova, però il completamento della Tirreno-Brennero collegata alla Cremona-Mantova significa collegare la zona di Parma e il Tirreno al nord, quindi significa lavoro e infrastrutture, stiamo lavorando ad alcuni ponti, per sistemare e allargare alcune strade". Lo ha detto Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e segretario della Lega, in occasione della presentazione del suo libro, a Collecchio, in provincia di Parma, parlando delle infrastrutture del territorio parmense. "Sono fiducioso: in un anno e mezzo non recuperi 30 anni però ci sono situazioni che erano ferme da anni e anni e che stiamo sbloccando", ha aggiunto Salvini.