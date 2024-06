Iren, Guerra: "Bene licenziamento di Signorini"

"Bene ha fatto il Consiglio d'amministrazione di Iren a licenziare l'amministratore delegato Paolo Emilio Signorini. Per quanto non mi muova di un millimetro dallo spirito garantista, ritengo molto importante restituire serenità alla multiutility, indirettamente colpita dalle indagini genovesi e che aveva prontamente ritirato, per questa ragione, tutte le deleghe all'ex Ad. Ora Iren può affrontare con maggiore tranquillità le sfide che la attendono. Rinnovo la fiducia al Presidente e al Vicepresidente, che sono certo sapranno traghettare, insieme ai soci pubblici, l'azienda verso gli obiettivi innovativi e sfidanti che ci stiamo dando". Lo ha dichiarato il sindaco di Parma, Michele Guerra, commentando il licenziamento di Signorini.