L’Europarlamentare dei Cinquestelle: “Al fianco della candidata sindaca a Sorbolo”

“Sono al fianco di Roberta Gennari, candidata sindaca a Sorbolo Mezzani, il comune dell'Emilia-Romagna con il maggior numero di beni confiscati alle mafie. Nel 2018 l'allora ministro dell'Interno Salvini venne a consegnare le chiavi di questi edifici sequestrati alla 'ndrangheta in comodato uso gratuito alla Guardia di Finanza. Oggi, dopo 5 anni e mezzo, quegli alloggi sono ancora sigillati, non ancora consegnati e si stanno degradando. C'è ancora aperto il capitolo di chi ha crediti nei confronti delle aziende costruttrici infiltrate dalla 'ndrangheta, tra cui ci sono anche lo Stato e il Comune di Sorbolo Mezzani. Questi alloggi servirebbero alla comunità locale che soffre una carenza di abitazioni. C'è già un'interrogazione parlamentare della mia collega Stefania Ascari in merito, per cui aspettiamo una risposta dal ministro Piantedosi. Al Parlamento Europeo ho fatto inserire un emendamento sui beni confiscati alle mafie. Dobbiamo agevolare il riuso di questi beni e sbloccare le migliaia di beni bloccati da ipoteche, inutilizzati, inagibili o da ristrutturare”. Così in una nota Sabrina Pignedoli, l'europarlamentare e capolista del Movimento 5 Stelle nel Nord-Est alle elezioni europee.