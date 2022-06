"La ciclabile? Unica alternativa all’auto per una città più sostenibile"

Ciclabilità e ambiente, due temi fortemente connessi che Dario Costi ha unito in un progetto che prevede nuove piste ciclabili lungo gli argini, alternativa all’auto in un ambiente protetto e bello: ‘L’idea è che chi abita le periferie, le frazioni possa accedere agli argini e raggiungere facilmente la città senza l’utilizzo della macchina. Nessuna nuova infrastruttura bensì una rifunzionalità di questi percorsi verso una città a zona 30’ dice il candidato civico. Strettamente legato c’è il tema del parco fluviale del Parma e del Baganza nel tratto urbano: ‘Questa logica dello spostarsi nella città a piedi e in bicicletta, oltre a rappresentare un modello di mobilità sostenibile e moderno, può essere l’occasione per osservare dall’alto la straordinaria biodiversità che c’è nell’alveo del torrente che va protetta da progetti scellerati di occupazione e accompagnata dalla demolizione delle opere abusive. Per questo pensiamo a un parco fluviale dei due corsi d’acqua da ragionare con associazioni, istituzioni e l’Università, nell’Agenzia per l’Agricoltura l’Acqua e il Bene comune’. ‘Questa ciclabile sicura, fruibile e piacevole rende competitiva la bicicletta rispetto all’utilizzo indiscriminato dell’auto – dice Giuseppe Dallara -. Le chiusure al traffico della Regione non servono a migliorare la qualità dell’aria, ci vuole una svolta’.