La lista civica "Medesano che Cambia": un tavolo permanente delle associazioni

Incontro con le associazioni di Paolo Ampollini, candidato sindaco a Medesano. In una nota si legge: "Una mattina di ascolto e confronto con le associazioni del territorio, per capire quali sono le loro esigenze e portare le nostre proposte. In particolare è emersa la necessità di un maggior coinvolgimento da parte dell’Amministrazione Comunale, sia in termini di condivisione delle attività sia in termini di comunicazione delle stesse. Alcune associazioni, ad oggi, non hanno un luogo dove ritrovarsi: ci attiveremo per trovare una sede che possa essere adatta ad ospitarle. Il nostro è un paese di piccole associazioni di volontariato ed è necessario fare passi in avanti sulla strada della cooperazione e collaborazione con queste realtà”, spiega il candidato sindaco Paolo Ampollini.

Ampollini, che guida la lista civica ‘Medesano che Cambia’ ha avanzato la proposta di un tavolo permanente delle associazioni, realizzabile anche sotto forma di Consulta delle Associazioni. “Riteniamo indispensabile, in quest’ottica di collaborazione, attivare un tavolo permanente, per promuovere e valorizzare le attività. Sarebbe un’occasione continua di scambio, confronto e promozione di idee che gioverebbe in maniera positiva alla nostra Comunità Il volontariato fa bene a chi lo riceve e arricchisce chi lo svolge”.