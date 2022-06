La Lista Michele Guerra Sindaco presenta i 32 punti del programma

“Michele Guerra Sindaco - quella che si è tenuto oggi in Piazzale San Lorenzo alle ore 18.00. Dopo una “biciclettata” dei trentadue candidati che da Piazzale Santa Croce si è snodata per il centro cittadino, i candidati sono arrivati nella piazza da cui la lista aveva preso il via, con la presentazione alla città, ll 10 maggio scorso.I candidati si sono alternati alla lettura di 32 punti del programma di governo della coalizione Uniti Vince Parma che hanno fatto loro in questa breve, ma intensissima, campagna.

“La mia lista - esordisce Michele Guerra candidato sindaco per Uniti vince Parma - è il luogo politico che immaginavo per tante persone della nostra città che da anni si impegnano in tanti ambiti professionali associativi di volontariato e che non si erano ancora spesi in politica. E io ho sempre pensato che fosse un peccato perché erano persone che conoscevo bene: sapevo che avevano delle capacità, delle sensibilità e sono contento che ci siano. Con alcuni di voi candidati ci conosciamo da anni, siamo cresciuti , abbiamo condiviso tante esperienze. Mi sembra bellissimo essere oggi insieme con voi in questo progetto. Con altri ci siamo incontrati per la prima volta eppure ci siamo seduti, guardati negli occhi e abbiamo cominciato a parlare di Parma, naturalmente, ma anche delle nostre idee sul mondo. E da questa condivisione è partito il progetto è partita l’idea di coinvolgere voi. Sono convinto - continua Guerra - che queste trentadue persone, che alla fine sono entrate nella mia lista civica, siano quelle giuste per costruire un clima di amicizia, di entusiasmo e di calore umano con il quale puoi governare bene una città. Sono contento - ha concluso - che siano con me e sono certo che daranno un grande contributo a Parma; alla Parma del futuro”.

Ecco i 32 punti programmatici:

1- PIU’ VERIFICHE SUI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI AGLI ANZIANI

Per una città attenta ai più fragili. Vogliamo istituire un servizio per verificare la qualità dei servizi socio-assistenziali agli anziani, all’interno delle tradizionali strutture residenziali e semiresidenziali e delle nuove case famiglia. Favoriremo l’uso di nuovi strumenti informatici per il monitoraggio delle prestazioni e per il miglioramento dei servizi.

2 - UN NUOVO PATTO SOCIALE

Una città più giusta è una città più bella. Per noi è importare stipulare un nuovo Patto Sociale che metta al centro il benessere delle persone e che sia finalizzato a sostenere, in particolare, i cittadini fragili e a generare nuove opportunità per i giovani.

3 - AUMENTARE LE AREE PEDONALI

Una città con più aree pedonali è una città più sicura. Vogliamo ampliare le aree pedonali in prossimità dei plessi scolastici e dei luoghi pubblici

maggiormente frequentati, per garantire, tra le altre cose, maggiore sicurezza.

4 - IL CICLOTURISMO: NUOVA FORMA DI ATTRATTIVITA’ TERRITORIALE

Vogliamo realizzare ciclovie intercomunali per favorire il cicloturismo, aumentando l’attrattività del nostro territorio. Sull’asse nord-sud, sorgerà la “Ciclovia delle tre residenze Ducali” lungo il torrente Parma e Baganza, collegando la ciclovia “VenTo” alla pedemontana. Sull’asse est-ovest, la “Ciclovia della via Emilia e della via Francigena”.

5 - UNA CITTA’ COLLEGATA E’ UNA CITTA’ UNITA

Vogliamo favorire la piena accessibilità al capoluogo e ai suoi servizi per i cittadini residenti che vivono nelle frazioni. Come? Aumentando la frequenze del TPL tra il centro urbano e frazioni e potenziando il servizio a chiamata, in particolare nelle ore notturne e nel fine settimana.

6 - UN QUARTIERE PIÙ VISSUTO È UN QUARTIERE PIÙ SICURO

I quartieri sono più sicuri se sono vissuti a fondo dai cittadini. Per questo elaboreremo una fitta programmazione di eventi culturali, sportivi e mercantali nel centro storico e nei quartieri: per creare occasioni di incontro in grado di concorrere alla riduzione di fenomeni di degrado e disagio sociale.

7- IL CONSIGLIO DEI CITTADINI VOLONTARI

Vogliamo rinnovare lo strumento del Consiglio dei Cittadini Volontari e ridefinire obiettivi e funzioni

di un nuovo strumento che dovrà rafforzare la rappresentatività, anche organizzata, dei quartieri e

delle diverse anime che li attraversano.

8 - LA GIUNTA IN OGNI QUARTIERE

Vogliamo svolgere regolarmente alcune riunioni di Giunta nei quartieri della città, per dare un segnale concreto di rigenerazione della partecipazione civica, di ascolto e di attenzione. Progettare insieme la città: un modo per fare squadra.

9 - ASILI NIDO: MENO ATTESE E RETTE PIU’ BASSE

Vogliamo incentivare politiche di sostegno alle famiglie, per favorire la conciliazione dei tempi della vita privata e del lavoro. Abbatteremo il costo delle rette modulandolo in maniera ancora più progressiva alle classi di reddito e alla composizione dei nuclei familiari e aumenteremo i posti negli asili, fino ad arrivare a 160 nuovi posti in 5 anni.



10 - IL DIRITTO ALLA CASA PER UNA CITTA’ CHE NON LASCIA INDIETRO NESSUNO

Per garantire questo diritto a tutte e tutti, lavoreremo per ampliare la rete di immobili residenziali di proprietà pubblica, cogliendo le opportunità offerte dal PNRR e costruendo alleanze con soggetti privati. Ripristineremo 600 alloggi di edilizia residenziale pubblica e metteremo a disposizione del patrimonio pubblico ulteriori 300 nuovi alloggi.

11- PARMA CITTA’ DI SPORT

Investire con continuità sul “Diritto allo sport” è una delle nostre prerogative. Perché siamo convinti che lo sport rappresenti la più potente delle reti sociali e sia vettore di sani principi. Realizzeremo un playground per lo sport di squadra libero in ogni quartiere.

12 - IL DELEGATO ALLA NOTTE PER UN’AMMINISTRAZIONE SEMPRE SVEGLIA

Istituiremo la figura del “Delegato alla notte”. Una figura istituzionale che lavori a stretto contatto con il sindaco, facendo da tramite con ciò che riguarda la promozione dell’economia e della qualità della vita nelle ore notturne, e ponendosi da mediatore tra la domanda di vita notturna e le esigenze di chi, in quegli stessi quartieri, abita e ha diritto alla quiete.

13 - I NEGOZI DI QUARTIERE: UN’ISTITUZIONE DA VALORIZZARE

Vogliamo rilanciare il commercio di prossimità con un piano delle “locande” e del “commercio tipico” in Oltretorrente, Pablo, San Leonardo, con l’istituzione di una “no tax area” ed un bando straordinario da 500 mila euro per la riqualificazione delle attività esistenti e per la valorizzazione dei “borghi” e delle vie cittadine.

14 - UNA NUOVA RETE SOCIO-SANITARIA DI PROSSIMITÀ

La sanità pubblica è tra le nostre priorità. La porteremo più vicina ai luoghi in cui si vive, promuovendo approcci innovativi di medicina territoriale e di prossimità. Rafforzeremo le Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA) come strumento di promozione della salute, anche psicologica

15 - PARMA CITTA’ CHE INCLUDE E ACCOGLIE

Promuoveremo una cultura che rifiuti ogni forma di violenza e discriminazione, in particolare di genere, attraverso una più stretta sinergia con la scuola, l’Università, il mondo dello sport ed il Terzo settore. Elaboreremo un Piano comunale per la parità di genere.

16 - IL REDDITO ALIMENTARE: UN SOSTEGNO DA POTENZIARE

Vogliamo promuovere nuove forme di collaborazione a favore della popolazione più vulnerabile. Sosterremo enti e associazioni impegnate a favore di un “reddito alimentare” per le persone in condizioni economiche precarie, con particolare riferimento ai bambini e alle bambine.

17 - SERVIZI DI CONSULENZA ENERGETICA PER ANZIANI E FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’

Creeremo servizi di consulenza energetica e una rete di assistenti volontari contro la povertà energetica, che prendano in carico anziani soli e famiglie in difficoltà per aiutarli a capire come accedere a incentivi per l’efficientamento delle proprie case.

18 - CORSI DI ALFABETIZZAZIONE ANCHE DIGITALE

Vogliamo organizzare corsi specifici di alfabetizzazione, anche digitale, consolidando i percorsi di ‘dopo scuola’ in tutti i quartieri, per abbattere la povertà educativa e l’abbandono scolastico. Agiremo per la diffusione delle competenze digitali, con particolare riferimento alla terza età.

19 - INVESTIRE SUL LAVORO FEMMINILE SIGNIFICA CREARE UNA SOCIETA’ MIGLIORE

Vogliamo definire azioni di sistema di lunga durata, con la partecipazione di scuole, famiglie e Università di Parma, per promuovere la desegregazione professionale di genere: tali azioni possono essere finalizzate, ad esempio, a promuovere l’accesso delle giovani ragazze agli studi

scientifici, ovvero alle discipline STEM.

20 - BENESSERE DEGLI ANIMALI A PARMA, UN SEGNO DI CIVILTA’

Vogliamo mettere in campo misure semplici ma afficaci per un migliore equilibrio tra città e gli animali che la abitano. tra queste: dare sostegno alle persone in difficoltà per sterilizzazioni e spese veterinarie, migliorare le aree cani e rendere disponibili fontanelle per l'acqua e cestini per la raccolta delle deiezioni nei parchi pubblici, evitare interventi nel verde nei periodi delicati per la vita di uccelli e di altri animali selvatici e rafforzare il ruolo del Garante per il Benessere Animale che sia punto di riferimento per le molte e meritorie associazioni di volontari.

21- PARMA, UNA CITTA’ A SUPPORTO DI OGNI FRAGILITÀ

Informeremo e aiuteremo le persone in situazione di povertà nell’accesso a tutti i benefici cui hanno diritto, come il reddito di cittadinanza e le agevolazioni disponibili, comprese quelle sui consumi energetici. Ciò sarà possibile costruendo una solida rete tra servizi sociali, uffici INPS, Acer, realtà del terzo settore, patronati e gestori di energia.

22 - PARMA: AGGREGAZIONE E CREATIVITA’ DIFFUSA

Vogliamo ampliare la rete dei Centri Giovani, presenti in diversi quartieri della città, recuperando edifici pubblici oggi inutilizzati, siano essi centri civici, pertinenze di edifici scolastici o di spazi socio-culturali, come ad esempio la Galleria San Ludovico, che diventerà il cuore dell’aggregazione e della creatività giovanile in centro storico attraverso mostre, dibattiti, rassegne e concerti.

23 - UNA CARTA PER LA LOGISTICA ETICA

Vogliamo promuovere l’adozione di una “Carta per la Logistica Etica” che contrasti lo sfruttamento dei lavoratori e delle lavoratrici, anche in collaborazione con il Laboratorio della Logistica Sostenibile promosso presso l’ITIS di Parma. Individueremo spazi di sosta coperti per i rider e dove si abbia la possibilità di ricaricare gratuitamente i cellulari.

24 - SUPPORTEREMO LE FAMIGLIE

Vogliamo definire strategie per la conciliazione casa-lavoro anche promuovendo azioni di affiancamento al lavoro nei primi 3 anni di vita dei figli, e azioni premianti per le aziende le favoriscono e per chi si occupa di cura e assistenza familiare.

25 - VALORIZZEREMO LE AZIENDE AGRICOLE MULTIFUNZIONALI DEL TERRITORIO

Attraverso sinergie con scuole e associazioni, convinti che le politiche agricole più innovative debbano passare anche per una sempre maggiore formazione, consapevolezza pubblica e partecipazione. Per questa ragione vogliamo agevolare le aziende agricole virtuose e ad assegnare a tali aziende, attraverso bandi, terreni di proprietà comunale vocati all’agricoltura.

26 - 60 KM DI NUOVE PISTE CICLABILI PER PARMA

Realizzeremo 60 km di nuove piste ciclabili in sede propria e su carreggiata stradale, per migliorare lo spostamento dei cittadini all’interno del centro urbano e dei quartieri in un’ottica di sostenibilità.

27- UN TRASPORTO PIU’ SOSTENIBILE E DIFFUSO

Vogliamo incentivare il trasporto pubblico locale e le forme di mobilità elettrica condivisa. Come? Renderemo gratuiti i mezzi pubblici per gli under 18, sperimenteremo il sabato gratuito per chi si reca in centro storico e concederemo 200 auto elettriche condivise a postazione libera, per

ridurre, tra l’altro, il fabbisogno di sosta.

28 - PARMA CITTA’ DEL VERDE

Vogliamo realizzare e riqualificare almeno 8 parchi pubblici cittadini. Vogliamo rendere le aree verdi più fruibili, migliorando le attrezzature dedicate all’attività sportiva libera e al gioco: istalleremo 200 nuove attrezzature, con particolare attenzione all’inclusione delle persone con disabilità. Pianteremo, contestualmente, almeno 10mila alberi nei 18 ettari già nella disponibilità comunale.

29 - LO SPAZZINO DI QUARTIERE

Vogliamo istituire la figura dello “Spazzino di quartiere” per una maggiore pulizia, manutenzione e decoro dello spazio urbano, e lavorare per un migliore coordinamento delle squadre di pronto intervento del Comune e di IREN, per garantire anche la piccola manutenzione delle strade, marciapiedi, ciclabili, aree verdi e arredo urbano.

30 - PIU’ SPAZIO AI GIOVANI

Vogliamo garantire ai giovani libertà di azione e di pensiero, offrendo spazi-laboratorio per il tempo libero e per le manifestazioni artistiche in ogni quartiere. Spazi animati dai giovani stessi, in modo che le diverse culture e sensibilità possano incontrarsi edialogare, oltre che generare nuovi talenti, attraverso specifici bandi per il sostegno a nuove autorialità in campo artistico.

31- SCUOLE PIU’ SICURE E SOSTENIBILI

Vogliamo potenziare il progetto “Parma scuole sicure e sostenibili”, con un investimento di almeno 60 milioni di euro in 5 anni, alla luce delle nuove esigenze, per riqualificare il patrimonio edilizio scolastico dal punto di vista sismico, energetico, antincendio e ambientale. Riqualificheremo almeno 13 plessi scolastici, programmando interventi sia su scuole dell’infanzia che su scuole primarie.

32 - PARMA CITTA’ SOSTENIBILE

Vogliamo contrastare lo spreco dell’acqua con un piano per l’approvvigionamento idrico, l’eliminazione progressiva delle perdite di rete ed il riutilizzo dell’acqua piovana. Attiveremo un tavolo di crisi per arrivare ad azioni concrete di pianificazione e realizzazione di micro-invasi per l’approvvigionamenti idrico sia ad uso agricolo che ad uso idropotabile, in una logica di pianificazione provinciale.