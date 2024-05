Lunedì presentazione del candidato sindaco di Montechiarugolo Elena Conti

Lunedì 6 Maggio 2024 alle ore 20.45 presso l’Hotel Delle Rose a Monticelli Terme si terrà la presentazione del candidato sindaco di Montechiarugolo Elena Conti e della lista dei 16 candidati consiglieri comunali che con lei correranno per le amministrative del prossimo 8 e 9 Giugno. Sono otto donne e otto uomini, tra loro eterogenei e complementari, con diversi percorsi personali e professionali, diverse sensibilità ma una comune visione del proprio paese, dettata dall’amore per il proprio territorio, che si traduce in rispetto e ascolto dello stesso e di chi lo vive. Questa squadra, capitanata dal primo candidato sindaco donna di Montechiarugolo, Elena Conti, rispecchia una nuova idea di amministrazione, che vuole il superamento di una visione datata di comune diviso in frazioni nella direzione di una comunità unita nelle esigenze e nei progetti per il futuro. Durante la serata saranno presenti anche diversi ospiti, sindaci, rappresentanti della politica nazionale e locale, che esprimeranno il loro sostegno alla candidata sindaco e alla sua squadra.