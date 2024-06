La replica della Giunta Guerra a Vignali: "Attacco maldestro e poco informato"

"I tavoli che il consigliere Vignali e il suo gruppo criticano e irridono come perdita di tempo e strumenti poco utili alla cura e allo sviluppo della città sono invece il modo più concreto, sinergico e migliore di fare politica, coinvolgendo davvero i corpi cittadini sui progetti strategici".

Così la maggioranza replica piccata alle accuse mosse dalla lista Vignali che aveva tracciato un bilancio in occasione dei due anni dall'insediamento del sindaco Guerra e della sua Giunta. "Sono i tavoli che hanno dato vita al Patto Sociale, al Contratto Climatico di Città, al pacchetto sulla emergenza abitativa, alla Fondazione per le Comunità Energetiche Rinnovabili (votata anche dalla minoranza), alla DMO turistica che giunge a destinazione con questa Giunta dopo oltre vent’anni di attesa, allo Sport Plan, alla Capitale Europea dei Giovani dove siamo tra le prime 5 d’Europa, e potremmo proseguire".

Per la Giunta Guerra, quello di Vignali è "un attacco in modo maldestro e poco informato".

CENTRO STORICO - "Questa Giunta ha reso più a misura di persona il centro storico della città, chiudendolo durante i weekend al traffico come richiesto da larga parte della cittadinanza tra cui ciclisti, pedoni e turisti, rendendolo al contempo fruibile attraverso il Trasporto Pubblico. Il piano sosta renderà più semplice la vita ai residenti, in un giusto equilibrio tra le diverse esigenze, mentre tutti i cittadini stanno vedendo ed apprezzando le decine di dissuasori e rallentatori di velocità che in queste settimane stiamo installando nella città e nelle frazioni".

AGENTI DI COMUNITÀ - "Sorprende davvero sentir tacciare di inutilità l’azione quotidiana che i nostri agenti portano nei quartieri più bisognosi della città e pare assai poco rispettoso non solo nei confronti di chi opera a vantaggio della sicurezza della nostra città in un’ottica di apprezzata collaborazione con le altre forze dell’ordine, che di una scelta politica che apparteneva, in questa forma, anche al programma del gruppo Vignali quando era candidato sindaco. Giova ricordare che dopo periodi estremamente difficili che il corpo della nostra polizia locale ha vissuto e la cui ombra è tornata perfino in alcune sedute dell’attuale consiglio comunale, questa Amministrazione ha prodotto uno sforzo unico e senza precedenti di assunzione di agenti, così da poter rafforzare, da qui in avanti, la forza della loro azione. Sono stati attivati due nuovi tutori del decoro, in continua relazione con i commercianti del centro, sono aumentate le pulizie e le igenizzazioni stradali, ora effettuate tutto l'anno, sono stati installati nel '23 100 nuovi cestini raccoglitori e altri 100 saranno installati quest'anno ed è cresciuto anche il numero degli operatori ecologici.

VERDE PUBBLICO - "Cambiato il modello di gestione virando su un nuovo assetto che ormai da varie settimane è in fase di progressiva implementazione: abbiamo assunto scelte coraggiose fondate su un delicato punto di equilibrio tra tutela delle emergenti esigenze ambientali e vivibilità delle aree verdi, molte delle quali interessate da interventi di rifunzionalizzazione, con nuovi giochi e attrezzi per la pratica sportiva, nuovi arredi e, in vari casi, da veri e propri interventi di riqualificazione (Parco Nord, Parco Ducale, Parco dei Gelsi e tra poche settimane Parco Testoni, Piazzale Salsi e Parco dei Vetrai). Tutte le aree verdi della Città sono ormai al secondo o terzo sfalcio, mentre i parchi storico monumentali sono ormai al quarto. L'ufficio del Verde è stato riorganizzato con la presenza di nuove figure tecniche tra le quali un'agronoma. L'amministrazione continua a fare scelte oculate con grande responsabilità e senza alcun aggravamento della situazione finanziaria, ancora segnata da pesanti vicende del passato, anche in questo ambito.

COMMERCIO E NEGOZI SFITTI - "Un fenomeno che sta investendo tutte le città non solo italiane e in atto da molto tempo, a causa di modifiche delle modalità di acquisto e consumo, il dialogo della Giunta con gli operatori del settore e con le Associazioni di categoria è costante e continuo ed è volto ad individuare modalità che consentano riaperture, anche temporanee, degli sfitti che possano gradualmente invertire una tendenza difficilissima da contrastare. Ogni azione intrapresa è volta a restituire i luoghi del commercio ai commercianti e alla città, come si è evidenziato grazie ad iniziative come, ad esempio, il bando “Oltretorrente”, il bando “RigenerArt” e la chiusura di Piazzale Barbieri, che sta diventando luogo di mercati e convivialità sempre più vissuto dai parmigiani. Che la polemica arrivi da chi ha autorizzato, da amministratore, la crescita di innumerevoli centri commerciali che hanno colpito duramente il commercio di prossimità fa davvero uno strano effetto".