La replica di Vignali: "Pizzarotti nervoso, teme che vengano svelate le bugie di questi 10 anni"

"Dispiace che qualcuno in città cominci a dare segni di nervosismo e lo dimostri pure con esternazioni sui social". La replica di Pietro Vignali, ex sindaco di Parma incalzato da Federico Pizzarotti su Facebook, non tarda ad arrivare. L'attuale primo cittadino aveva letto in maniera negativa un possibile ritorno sulla scena politica di Vignali, esprimendo il suo dissenso con parole forti. "Siamo nel mondo del sottosopra - aveva scritto Pizzarotti su Facebook -. Ha prodotto un miliardo di euro di debiti e portato la città vicino al default".

L'ex sindaco ha risposto in maniera altrettanto piccata su Facebook. "Teme forse che vengano disvelate le menzogne che sono state raccontate per dieci lunghi anni - ha scritto Vignali, uno dei possibili candidati a sindaco del centrodestra-. Quanto a me, assistere allo spettacolo triste di chi è ancora disposto a combattere una lotta politica sulla mia pelle, e su quella della città, mi dà solo più forza e determinazione per andare avanti. Ho sempre nel mio cuore Parma, città che amo e che ho amministrato per tredici lunghi anni, trascurando affetti privati e carriera professionale. Tredici anni durante i quali Parma si è trasformata nei servizi e nelle infrastrutture, diventando una città curata e sicura e un modello di riferimento capace di scalare tutte le classifiche della qualità della vita".