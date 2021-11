Lamorgese sui cortei 'no green pass': "Siamo in pandemia, rischiamo un aumento di contagi"

La direttiva sulle manifestazioni "esce oggi, ci sarà ovviamente un bilanciamento dei diritti, quello di manifestare e quello al lavoro, allo studio e alla salute. Non dobbiamo dimenticare che siamo in un periodo di pandemia, rischiamo ci sia un aumento dei contagi e dobbiamo stare attenti". Così la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese, in punto stampa a margine della seconda giornata dell'assemblea nazionale Anci in corso a Parma. "C'è l'esigenza di tanta parte dei cittadini- aggiunge- che hanno fatto la vaccinazione e hanno diritto a spazi di vita sicuri".

Poi il discorso si è spostato su una riforma organica del Testo Unico Enti Locali: "Su incarico del presidente Draghi, abbiamo avviato un gruppo di lavoro con professori e tecnici per riformare un testo che ha bisogno di modifiche e ritocchi: la vita è cambiata così come sono cambiate le responsabilità dei sindaci, che non si sono mai tirati indietro e sono un punto fondamentale per le nostre comunità", osserva la titolare del Viminale. Per Lamorgese, "è arrivato il momento di far andare avanti alcune disposizioni e di avere un quadro organico che parta dal Governo con l'adozione di una legge-delega sul nuovo Tuel, dopo un confronto con l'Anci e con l'Upi, per essere posto all'attenzione delle forze politiche e all'esame del Consiglio de ministri, per iniziare poi l'iter parlamentare". Anche sul fronte del Codice Penale e delle responsabilità dei sindaci, come nel caso del reato di abuso d'ufficio, la ministra dell'Interno riconosce che "dobbiamo mettere i sindaci in grado di lavorare con serenità, senza dover rispondere di negligenze altrui". Quanto allo 'stipendio da sindaco', "non si può pensare di dare così grandi responsabilità senza assicurare un giusto riconoscimento a livello di compensi".