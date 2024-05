Langhirano, ecco la lista che sostiene Federica Di Martino

Una folta partecipazione di pubblico ha accolto la presentazione della lista civica Vivere Langhirano collegata alla candidata sindaca Federica Di Martino. “Ci presentiamo come forza del cambiamento – ha detto Di Martino – abbiamo una squadra meravigliosa, di otto donne e otto uomini candidati consiglieri, variegati per età, esperienza e competenze. In testa di lista ci sono persone esperte di economia e rapporti con le imprese, questo per dare un preciso segnale che siamo pronti ad affrontare eventuali difficoltà che si dovessero verificare per il tessuto socio-economico e che vogliamo supportare lo sviluppo dell’economia locale, dalla produzione di Prosciutto di Parma, al turismo, al commercio, all’agricoltura”.

Il programma della lista Vivere Langhirano è corposo e denso di proposte. Si parte con i principi per ridare valore alla partecipazione e alla trasparenza degli atti, nell’intento di dare realmente ascolto e voce ai langhiranesi.

Uno dei punti forti del programma è la rigenerazione urbana: sono numerosi gli immobili abbandonati e in degrado sul territorio. Si possono recuperare con una precisa politica di pianificazione in raccordo con altri enti e accesso a fondi per la ristrutturazione e per dare a Langhirano i servizi che mancano. A seguire l’impegno per realizzare e attuare il piano di abbattimento delle barriere architettoniche (PEBA), un regolamento e un piano del verde, il potenziamento del trasporto pubblico; inoltre un’ampia programmazione di eventi e iniziative stabili sul fronte della cultura e del turismo, con ricadute sul commercio, per una rivitalizzazione del capoluogo e delle frazioni. Attenzione ai temi sociali, scolastici e sportivi. Ma sul programma ci sarà tempo per tornarci sopra.

La presentazione ha dato spazio ai candidati di Vivere Langhirano. In testa di lista ci sono Giulia Candellari, 34 anni, commercialista, e Matteo Pianforini, 47 anni, dirigente bancario. A seguire Matilde Dallera, 35 anni, che gestisce assieme al marito un’azienda agricola biologica ed è vicepresidente delle Donne di Torrechiara. Quindi Rizvan Stafa, 34 anni, imprenditore nel ramo dei servizi a prosciuttifici, nuovo italiano di origine albanese. Martina Pellacini, 35 anni, architetto paesaggista specializzata nella progettazione del verde; Giorgio Cavazzini, 73 anni, pensionato e già con esperienze amministrative di giunta a Langhirano.

Seguono in lista i candidati: Nicoletta Ferrari, 58 anni, già nelle RSU di un prosciuttificio; Sara Lushi, 22 anni, studentessa universitaria in biotecnologie; Paolo Piovani, 53 anni, biologo, operatore Aipo, e capogruppo uscente dell’opposizione “Insieme a Sinistra per Langhirano”; Francesco Plotini, 51 anni, tecnico della sicurezza, già presidente Anpi; Monia Ronconi, 46 anni, impiegata; Nicolai Zanettini, 75 anni, architetto; Francesca Sapienza, 40 anni, imprenditrice alimentare; Roberto Schiaretti, 66 anni, pensionato e già consigliere comunale a Parma; Ion Sirbu, 43 anni, tecnico manutentore; Simona Turchi, 55 anni, infermiera.